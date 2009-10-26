Рекордсменом із кількості підозрілих сюжетів залишається ICTV

Найбільша кількість сюжетів, що містять порушення професійних стандартів інформаційної журналістики, що можуть свідчити про замовний характер, демонструється у новинах телеканалу ICTV.

Про це свідчать передані УНІАН результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту ГО Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

Зокрема, з 28 вересня по 3 жовтня у новинах ICTV було виявлено 19 сюжетів із порушеннями, які можуть свідчити про замовний характер. Друге місце утримує Перший національний із 7-ма матеріалами (раніше державний канал відзначався відносною чистотою новин). У новинах телеканалів «Інтер», «1+1» та ТРК «Україна» виявлено по 6 подібних матеріалів, Нового каналу - 5, СТБ та 5-го каналу - по 2 матеріали.

Телеканал ICTV утримує «лідерство» за кількістю сумнівних матеріалів від початку моніторингу. Як уже повідомляла «Телекритика», за перші два місяці дослідження у його новинах було виявлено 62 матеріали з ознаками замовності, тоді як у новинах Першого каналу - 24.

За кількістю матеріалів, які не мають ознак замовності, проте створені із порушенням професійних стандартів, першість утримує телеканал «1+1», у новинах якого з 28 вересня по 3 жовтня було виявлено 56 неякісних сюжетів і повідомлень. Його найближчим конкурентом є ICTV із 33-ма матеріалами, а найкращою є ситуація в новинах СТБ, «Інтера» та 5 каналу - 17, 16 і 15 неякісних матеріалів відповідно. Нагадаємо, за перші два місяці моніторингу «1+1» видав у ефір 164 матеріали, що створювались із грубими порушеннями стандартів (без урахування тих, які викликають підозри у замовності), ICTV - 128, а найкращий результат - лише 33 матеріали - показав 5 канал.

Довідка УНІАН. Із червня 2009 року у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, на сайті «Телекритика» щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту. Матеріали проекту читайте у рубриці «Медіаграмотність» на сайті «Телекритика».