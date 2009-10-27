В Україні жінкам важче займатися бізнесом, ніж чоловікам. Від них частіше вимагають хабарів і рідше затверджують на керівні посади. Такі дані дослідження Міжнародної фінансової корпорації.

Гендерні відмінності є реальними перешкодами для ведення бізнесу в Україні. Тут 78% усіх підприємств очолюють чоловіки і лише 22% – жінки. Підприємства, якими керують або володіють жінки, переважно працюють у сфері громадського харчування чи готельно-ресторанного бізнесу, у сфері послуг та торгівлі.

На більш прибуткові галузі – такі, як будівництво, транспорт, виробництво – українські чоловіки не допускають представниць слабкої статі. Відповідно й прибутки у жінок-власниць підприємств середньостатистично значно нижчі й не перевищують 3 мільйонів гривень на рік, засвідчують дані Міжнародної фінансової корпорації.

А ще від жінок-підприємців чиновники частіше очікують неофіційні платежі. Це все через стереотипи, каже національний координатор спільного проекту Євросоюзу та Міжнародного бюро праці «Рівність жінок і чоловіків у сфері праці» Сергій Савчук. Він наголошує, що жінок в Україні дискримінують не тільки за статтю, а й за віком та за сімейними обов’язками. Хоча 60% представниць слабкої статі мають вищу освіту, на них традиційно ставлять клеймо «домогосподарка».

«Сімейні обов’язки дуже впливають на просування жінки по кар’єрній драбині. Насправді в Україні є гарне законодавство про гендерну рівність у сфері праці, але інша річ його застосування», - зауважив Савчук. Дослідження МФК підтвердило, що фірми, де керує жінка, у вісім разів частіше наймають саме жінок на керівні посади, аніж «чоловічі» підприємства.

Німецька хвиля