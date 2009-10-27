28 жовтня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Перевертні в рясі або хто зупинить релігійну розпусту в Україні?”. Як існуючий правовий нігілізм в Україні призводить до зловживань в сфері релігії? Чому виникають та спокійно існують різного виду культи і секти, які негативно впливають на здоров’я людей, протиставляють себе суспільству, порушують права людей? Хто ховається за обличчям деяких релігійних проповідників? Яку відповідальність мають нести “релігійні підприємства” за спекуляцію на вірі та духовності українців? Будуть оприлюднені матеріали, свідчення та документальні підтвердження щодо діяльності однієї з релігійних організацій, яка використовує психологічні методи впливу на прихожан, шахрайство, сексуальні домагання тощо. Учасники: Володимир Пєтухов, голова правління ВГО «Спілка захисту сім’ї та особистості»; Людмила Гулевата, мати неповнолітньої постраждалої; Олена Нестеренко, постраждала; Неля Кошель, колишня прихожанка; Ганна Стефанишина, мати священика; Юрій Василенко, батько постраждалої (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.