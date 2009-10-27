Круглий стіл на тему: "Аборт або контрацепція: як врятувати українську націю від вимирання?"

20:55, 27 жовтня 2009
Права людини
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28 жовтня - 15-00  Відбудеться експертний  круглий  стіл  на  тему: "Аборт або контрацепція: як врятувати українську  націю  від  вимирання?".  В  дискусії  візьмуть  участь  вчені, представники    Міністерства   охорони здоров`я   України   і   медичних установ, активісти громадських організацій (ЛІГАБізнесІнформ,  вул.  Шамрила,  23). Потрібна акредитація. Телефони: 235-49-51 або (050) 411-70-97, (097) 705-44-68, j.voloshina@pr-service.com.ua.

 

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