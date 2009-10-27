Круглий стіл на тему: "Аборт або контрацепція: як врятувати українську націю від вимирання?"

28 жовтня - 15-00 Відбудеться експертний круглий стіл на тему: "Аборт або контрацепція: як врятувати українську націю від вимирання?". В дискусії візьмуть участь вчені, представники Міністерства охорони здоров`я України і медичних установ, активісти громадських організацій (ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефони: 235-49-51 або (050) 411-70-97, (097) 705-44-68, j.voloshina@pr-service.com.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter