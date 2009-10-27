29 жовтня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Обстріли редакцій: сенсаційний поворот”. Три безпрецедентних обстріли трьох різних редакцій популярних газет в трьох різних областях заходу України, що трапились протягом одного тижня жовтня викликали небувалий резонанс. Що це: спланована акція чи випадкове хуліганство? Хто стоїть за цими пострілами? Стріляли, щоб налякати, чи стріляли, щоб убити? Міліція вже оприлюднила свою точку зору. Під час прес-конференції будуть оприлюднені нові невідомі сенсаційні факти. Учасники: заст..стратегічного редактора газети “Експрес” Світлана Мартинець (м.Львів); заст..головного редактора газети “Експрес” Богдан Куфрик; редактор газети “Нова зоря” Ігор Пелехатий (м. Івано-Франківськ); колишній командир підрозділу з підготовки військових стрілків Андрій Балко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.