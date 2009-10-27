Відміна графи «проти всіх» у бюлетенях звузить права громадян - ЦВК

У Центральній виборчій комісії вважають, що ухвалення закону щодо відмінени графи «проти всіх» у виборчих бюлетенях, звузить виборчі права громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Тому що за існуючим законом, якщо ви візьмете визначення терміну «передвиборча агітація», це спонукання виборців голосувати «за» або «проти» конкретного кандидата. Якщо ми відберемо у виборців можливість агітувати проти певного кандидата, і на виборчій дільниці голосувати проти, то це, на мій погляд, дещо звузить зміст існуючих виборчих прав громадян», - сказав А.МАГЕРА.

Він також зауважив, що в разі прийняття цього закону і відміни графи «проти всіх» після того, як виборчі бюлетені будуть надруковані, і в них печатками буде відмінена ця графа, але якщо бюлетені будуть надруковані без цієї графи, а Конституційний Суд України визнає таке положення закону неконституційним, ЦВК доведеться передруковувати бюлетені.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО зареєстрував у парламенті проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України», у якому запропонував виключити з виборчого бюлетеня графи, які дозволяють виборцеві не підтримувати жодного кандидата на пост Президента України.