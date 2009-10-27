Засуджений два роки тому за хабарництво досі залишається депутатом

У Лисичанську Луганської області дотепер залишається депутатом міської ради Сергій ГОРОБЕЦЬ, якого отримання хабара було засуджено до 5-ти років позбавлення волі ще 21 травня 2007 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Луганського обласного осередку КВУ Олексій СВЄТІКОВ.

За інформацією КВУ, відповідне звернення щодо цього буде розглянуте на черговій сесії в порядку пункту першого частини другої ст. 5 Закону "Про статус депутатів місцевих рад", згідно з яким повноваження депутата місцевої ради можуть бути припинені достроково у випадку обвинувального вироку суду, що призначив депутату покарання, не зв`язане з позбавленням волі. Такий порядок розгляду обраний у зв`язку з тим, що лисичанський суд нібито звільнив депутата від призначеного покарання з іспитовим терміном у три роки.

За оцінкою КВУ, у даній ситуації протиправну бездіяльність допускають як лисичанський тервиборчком, що не виконав вимоги частини першої ст. 78 Закону про місцеві вибори, так і міськрада, що допускає С.ГОРОБЦЯ до участі в сесіях. Відповідно до п.6 частини першої ст. 5 Закону "Про статус депутатів місцевих рад", у випадку вступу в силу обвинувального вироку, яким депутат засуджений до позбавлення волі, його повноваження припиняються достроково без рішення відповідної ради. Юридичним фактом, що призводить до припинення повноважень, є вирок. На думку О.СВЄТІКОВА, звільнення від покарання з іспитовим терміном не скасовує, а тільки пом`якшує умови виконання вироку. Одержавши його, територіальна комісія повинна була визнати обраним наступного кандидата зі списку Партії регіонів, за яким до міськради було обрано С.ГОРОБЦЯ.

Джерело ЛОО КВУ в Лисичанській міськраді стверджує, що ні в раді, ні в тервиборчкомі не отримували копію вироку стосовно С.ГОРОБЦЯ.

У ЦГЗ Лисичанської міськради кореспонденту УНІАН прокоментувати ситуацію відмовилися.