Москаль просить забрати статус біженця у лідера організації «Такфір»

Заступник міністра внутрішніх справ України, начальник Головного управління МВС України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить Державний комітет у справах національностей і релігій позбавити статусу біженця керівника відділення радикальної організації «Ат-Такфір валь-Хіджра» Худара Раада Мухамада Алжі БУРА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, він одержав статус біженця в 2005 році і проживав в Полтавській області.

«Громадянин є керівником відділення екстремістської і терористичної організації «Ат-Такфір валь-Хіджра» в Україні, більше року за місцем проживання не проживає, документи, що засвідчують особу, знищив і перейшов на нелегальне становище», - заявили в кримській міліції.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» лідера Меджлісу кримських татар Мустафу ДЖЕМІЛЄВА і його найближчих соратників, а також готувалися із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових речовин здійснити низку терористичних актів.

В результаті спецоперації затримано двох підозрюваних у тероризмі: ідейного наставника, який був «еміром джихаду» по Україні, і активного члена руху «Ат-Такфір валь-Хіджра».