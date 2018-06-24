БЮТ хоче скасувати опцію голосування “проти всіх”

Три роки тому графу “проти всіх» було знято з виборчих бюлетенів у Росії. Адже вона могла зіпсувати картину «повної одностайності російського суспільства»...

У зареєстрованому вчора законопроекті бютівець Валерій Писаренко пропонує виключити з виборчого бюлетеня графу «не підтримую жодного кандидата». І пояснює свою пропозицію таким чином: «Європейська практика свідчить, що такий крок сприяє заохоченню виборця до активного голосування та віддавання голосу за певного кандидата, адже неявка виборця на дільницю має практично такі самі наслідки для визначення результатів голосування, як і проставлення виборцем відмітки у графі «Не підтримую жодного кандидата”.

Давайте розберемося для початку з європейською практикою. Справді, Венеціанська комісія рекомендувала Україні прибрати з виборчих бюлетенів графу «проти всіх». Справді, такої графи немає в США, Великобританії, Німеччині, ще дев’яти країнах Євросоюзу. Натомість вона присутня на виборах у Вірменії, Білорусії, Киргизії. І це виглядає як переконлива ілюстрація необхідності якнайскоріше проголосувати за закон Писаренка. Щоб ближче присунутися до Європи та демократії.

Але чорт, як завжди, сидить у деталях...

Добре, коли є гідні кандидати в органи влади аж до найвищої посади в державі. У такому разі справді є потреба в кроці, що сприяє, за словами депутата Писаренка, «заохоченню виборця до активного голосування та віддавання голосу за певного кандидата». А якщо ситуація нагадує ту, яку описує Гортензіо в «Приборканні норовливої» Шекспіра: «Обмеженим є вибір поміж гнилих яблук»? Зараз стало зрозумілим, що реально у другий тур виходять Юлія Тимошенко і Віктор Янукович. Обидві кандидатури в автора цієї статті, м’яко кажучи, захвату не викликають.

Тому в лютому наступного року я постану перед дилемою: або плюнути на той другий тур і піти на лід ловити окунців на блешню, або спочатку проголосувати проти лідерів ПР і БЮТ, а вже потім зайнятися «смугастими розбійничками». Дилема ця збережеться лише тоді, якщо не буде прийнято проект Писаренка.

Молодий депутат, позичивши в Сірка очі, стверджує: «Неявка виборця на дільницю має практично такі самі наслідки для визначення результатів голосування, як і проставлення виборцем відмітки у графі «Не підтримую жодного кандидата». Це він хіба що про цивілізовану Європу каже, де вже давно забули про таке явище, як фальсифікація результатів виборів. На жаль, ми в цьому плані живемо не так у Європі, як у пострадянському просторі. А тут, як казав незабутній Йосип Віссаріонович, «важливо не як голосують, а як рахують».

У наших умовах якщо виборець не приходить на дільницю, його бюлетень часто-густо стає легкою здобиччю для тих нечистоплотних членів виборчкомів, котрі за певну мзду домальовують заповітні «галочки» навпроти «потрібних» прізвищ або політичних сил. І фальсифікують істинні результати виборів. Іноді – доволі суттєво. Позначка у графі «проти всіх» не дає змоги проробляти такі маніпуляції з бюлетенями.

Якщо в Україні прибрати графу «Не підтримую жодного кандидата», маніпулятори отримають додатковий «простір для маневру» – за оцінками відомого соціолога Ірини Бекешкіної , «десь від 15 до 20% людей не влаштовують обидва кандидати». Тобто Тимошенко і Янукович. Бекешкіна також припускає, що кандидати побоюються ще одного чинника. Значна кількість тих, хто проголосує проти всіх, «буде певним вироком для нашого політичного життя, для наших політиків». Тому, мовляв, вони й хотіли б позбавити наших людей можливості висловити своє «фе».

Говорячи про «європейську практику», Писаренко мовчить про те, що три роки тому графу “проти всіх” рішенням Держдуми знято з виборчих бюлетенів у Росії. Невже керувалися міркуваннями «демократії» та «європейськості»? Великі сумніви беруть. До речі, рішення було прийнято відразу після того, як конституційний суд РФ дозволив під час виборчих кампаній вести агітацію проти всіх. Виникла ймовірність, що протестні настрої в суспільстві під впливом агітації опонентів Путіна та «ЄдРо» (тоді їх у російському політикумі було значно більше, ніж нині) знайдуть своє наочне вираження якраз у показниках цієї графи. Це могло зіпсувати картину «повної одностайності російського суспільства», яку так зворушливо демонстрували (і демонструють) тамтешні ЗМІ.

В Україні зняття графи «проти всіх» буде вигідним насамперед тим політичним силам, котрі вміють «працювати» (це такий евфемізм) з виборчими комісіями. А тут беззаперечним чемпіоном вважається БЮТ. Непряме свідчення непересічних умінь і навичок бютівців у цій «роботі» – значне розходження соціологічних показників та офіційних результатів на двох останніх парламентських виборах (до 8%).

Не дивно, що саме депутат від БЮТ висунув такий «європейський» законопроект. Але, схоже, шансів на проходження через сесійну залу в нього небагато. Навіть однопартієць Писаренка Микола Томенко вважає, що заборона щодо голосування проти всіх спотворює волевиявлення виборців. Віце-спікер згадав, як у 1999 році в другий тур вийшли Леонід Кучма та Петро Симоненко, і зізнався, що голосував проти всіх. “Я вважаю, що це право кожного: висловити незадоволення кандидатами, які вийшли в другий тур”, – додав він.

Проти проекту Писаренка виступили й депутати з інших фракцій.

Тому є сподівання, що численні українські виборці отримають можливість у другому турі сказати своє «фе» обом «гнилим яблукам» президентських перегонів-2010, якщо вони їх такими вважатимуть.

Петро Осадчук