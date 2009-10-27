ОБСЄ допомагає Україні запобігати тортурам у закладах закритого типу. Про це в у Львові йшлося на міжнародній конференції.

Левова частка людей, які розслідують кримінальні злочини, працює методом «вибивання» доказів. Це явище масове і системне, заявив співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Як показало дослідження цієї правозахисної організації, близько півмільйона осіб в Україні щорічно зазнають тортур у різних проявах. Ідеться про насильство щодо затриманих у міліцейських дільницях, слідчих ізоляторах, приймальниках-розподільниках, виправних закладах тощо.

Серед ефективних методів протидії тортурам є робота так званих мобільних груп. Це коли установу зненацька перевіряють громадські правозахисники. Проект з функціонування мобільних груп підтримує ОБСЄ. В інтерв’ю «Німецькій хвилі» координатор проектів ОБСЄ в Україні Любомир Копай повідомив, що допомога полягає не лише у фінансах, але й у підготовці людей, які їздять у заклади закритого типу.

«Робота мобільних груп дуже актуальна. Тут важливими є три речі: щоб ці люди були добре підготовленими, вільний доступ до закладу і щоб на їхні рекомендації реагували», - зауважив Любомир Копай. За його словами, важливо, щоб такі групи працювали і у в’язницях, чого поки що немає. Бюджет проекту – близько сімдесяти тисяч євро.

Водночас правозахисники наголошують, що законодавство недосконале, і дозволяє кривдникам уникати покарання за «катування». А ще – прокуратура не поспішає розслідувати такі справи.

Німецька хвиля