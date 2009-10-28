Ющенко виступає за введення в школах курсу християнської етики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що курс “Християнської етики” для викладання у школах буде підготовлено до наступного навчального року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Всеукраїнської Ради церков.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що на сьогоднішній день при Міністерстві освіти створено робочу групу з представників Церков, які працюють над програмою викладання відповідної дисципліни, а потім і підручника.

Президент закликав представників духовенства активніше залучатись до цієї роботи.