6 поліцейських Брюсселя обвинувачені у жорстокому поводженні з безпритульними

Прокуратура Брюсселю висунула обвинувачення 6-ти поліцейським за жорстоке поводження з особами без постійного місця проживання.

Як повідомляє Інтернет-версія газети “Le Soir”, усі шестеро, серед яких 3 жінки, були поліцейськими на Південному вокзалі Брюсселя. Щонайменше 8 випадків жорстокого ставлення до бомжів було виявлено прокуратурою.

Спочатку у негуманному поводженні підозрювалися 9 поліцейських. Зрештою, п’ятеро отримали обвинувачення у жорстокому поводженні, а ще одна жінка-поліцейський – в тому, що вона не допомагала постраждалим, дозволяючи своїм колегам жорстоко поводитися з особами без постійного місця проживання.

Обвинувачені поліцейські не працюють більше в поліції, зазначає видання, а саму справу має завершити суд.