Москаль просить порушити справу щодо сина депутата

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу щодо сина депутата Сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА за побиття у 2005 році помічника прокурора Деснянського району Києва.

Про це йдеться у депутатському зверненні Г.МОСКАЛЯ до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Г.МОСКАЛЬ зазначає, що до нього як до народного депутата звернувся житель Києва. У заяві він повідомляє, що В.ФАЙНГОЛЬД, будучи в нетверезому стані, побив його з хуліганських мотивів і загасив на його обличчі сигарету.

Г.МОСКАЛЬ просить ГПУ «відмінити відмовний матеріал» і порушити щодо В.ФАЙНГОЛЬДА справу.

Розслідування він закликає доручити органам прокуратури за межами Криму.

Крім того, 26 жовтня Г.МОСКАЛЬ звернувся до О.МЕДВЕДЬКА з проханням порушити справу щодо В.ФАЙНГОЛЬДА «за фактом спричинення ним» у 2007 році у ресторані в м. Сімферополь тілесних ушкоджень співробітникові спецпідрозділу «Беркут», що ніс службу з охорони громадського порядку. Розслідувати цю справу Г.МОСКАЛЬ також просить доручити «будь-якій прокуратурі» за межами Криму.

Це не перші звернення Г.МОСКАЛЯ до ГПУ з приводу В.ФАЙНГОЛЬДА.

Як повідомляв УНІАН, в липні Залізничний райсуд Сімферополя розпочав розгляд кримінальної справи щодо В.ФАЙНГОЛЬДА, при зіткненні з автомобілем Bentley якого загинула байкерша Ганна Мішуткіна. У неї залишилася малолітня дочка.

Як встановили експерти, В.ФАЙНГОЛЬД їхав автомобілем зі швидкістю 171 кілометр на годину.