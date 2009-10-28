29 жовтня 2009 р. в Києві починає роботу конференція «Розвиток освіти в галузі прав людини в Україні». Вона проходитиме у готелі "Русь" (вул. Госпитальна, 4, метро "Палац спорту").

Початок реєстрації -10:00. Початок роботи - 11:00.

Мета конференції – сприяння розвитку освіти в галузі прав людини в Україні.

Завдання:

- Обмінятись досвідом та інформацією щодо існуючих прикладів ініціатив, проектів, програм щодо освіти в галузі прав людини в Україні та за кордоном.

- Обговорити та зробити оцінку існуючої ситуації щодо розвитку освіти в галузі прав людини в Україні.

- Підготувати рекомендації щодо вироблення стратегій та можливих форм розвитку формальної та неформальної освіти в галузі прав людини в Україні.

- Запропонувати механізми співпраці і взаємодії у розвитку освіти в галузі прав людини в Україні.

Завершення роботи конференції: 30 жовтня 2009 р., о 16.00.

У випадку виникнення додаткових запитань, просимо звертатись до Сергія Бурова (координатор програми «Розуміємо права людини») на електронну адресу rozumiemopravaludyny@gmail.com або за телефоном: +38 050 9219967.