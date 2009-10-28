Король Саудівської Аравії скасував покарання журналістки батогами

Король Саудівської Аравії Абдулла помилував засуджену журналістку Розанну аль-Ямі. За участь у підготовці відвертого ток-шоу 22-річну кореспондентку приговорили до 60 ударів батогом. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Пані аль-Ямі цим рішенням задоволена. Раніше вона заявляла, що апеляцію не подаватиме, бо «надто розчарована і засмучена».

Як повідомляла «Телекритика», журналістку засудили за участь у підготовці ток-шоу, в якому чоловік говорив на теми сексу та демонстрував еротичні іграшки.

Скандальна програма вийшла в ефірі лівійського супутникового каналу LBC в липні цього року.

Пані аль-Ямі виступала модератором ток-шоу. За її словами, до тексту виступу учасника вона не мала жодного відношення.

Самого героя ток-шоу вже покарали у жовтні. За вироком суду, йому призначили п`ять років тюремного ув`язнення та 1000 ударів батогом. Ще два учасники програми отримали по два роки «загартування» та по 300 ударів батогом. Влада також закрила офіс телекомпанії.

За словами адвоката відвертого саудівця, Сулеймана аль-Джумейі, під час своєї «промови» він не знав, що говорить на камеру. Щодо журналістки він підкреслив: згідно законодавства Саудівської Аравії її справу мав розглянути суд з питань ЗМІ при міністерстві культури та інформації.

Телекритика