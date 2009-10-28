30 жовтня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Правосуддя без політики”. Учасники: Олег Березюк, голова ГО “Українське юридичне товариство”; Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, член Центральної Ради ГО “Українське юридичне товариство”. Будуть оприлюднені факти протиправного втручання в діяльність судової гілки влади, а також інформація про те, які загрози для суспільства несе спроба політиків взяти під контроль суди і як протистояти негативним проявам впливу політики на судову систему (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.