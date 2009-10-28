Умови тримання в установах закритого типу покращилися - правозахисники

На сьогодні умови утримання людей в установах закритого типу в Україні покращилися, але у кожному ізоляторі фактично є певні порушення прав людини.

Як повідомили УНІАН в Управлінні моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, про це заявила радник Міністра внутрішніх справ Катерина ЛЕВЧЕНКО під час виступу на II Східноєвропейській конференції учасників Національних превентивних механізмів згідно із Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань.

«В Україні 450 ізоляторів тимчасового тримання громадян. Це ті місця, де людина повністю потрапляє під владу держави. Однак ці заклади повинні перебувати під постійним моніторингом громадськості. Якщо п’ять років тому люди, перебуваючи там, не мали доступу до питної води, – це також можна вважати катуванням. Якщо відчувався брак повітря, яким би людина могла дихати, чи узимку у деяких ізоляторах температура повітря опускалася до п’яти градусів, – це кваліфікується не тільки як жорстоке поводження із людьми, але й як тортури», - зазначила вона.

Як повідомили в Управлінні моніторингу дотримання прав людини, з 2008 року в Україні розпочали роботу мобільні групи. На думку фахівців, завдяки їхнім перевіркам умови утримання в ізоліторах тимчасового тримання МВС України покращились. "Наразі мобільні групи мають можливість перевіряти без попереджень лише ізолятори тимчасового утримання. Було б добре, якби вони могли проводити такі перевірки і у в’язницях", – наголосив посол, координатор проектів ОБСЄ в Україні Любомир КОПАЙ.

Однак, на думку правозахисників, у деяких регіонах України явище катувань у місцях позбавлення волі і надалі залишається масовим, системним та поширеним, оскільки система розслідування кримінальних злочинів базується на отриманні зізнання у скоєнні злочину. «Зрозуміло, що жодної статистики щодо катувань, погроз бути не може. Є лише певні дані щодо покарань таких випадків, коли ці явища (катування ув’язнених) потрапили до публічної сфери і вдалося довести цей злочин. Такі злочини мають дуже високу латентність і на поверхню виходить мало, оскільки є єдина ланка, яка ці злочини покриває. Тому що так працює ця система», – додав голова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

Довідка УНІАН. II Східноєвропейська конференція учасників Національних превентивних механізмів згідно із Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань проходила 26-27 жовтня у Львові. Серед учасників конференції є представники інституцій громадянського суспільства та міжнародних організацій, які працюють сфері дотримання прав людини та попередження тортур з Азербайджану, Албанії, Арменії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Угорщини, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Македонії, Італії, Латвії, Литви, Польщі, Російської Федерації, Таджикистану, Чехії, Румунії, а також координатори діяльності мобільних груп з моніторингу дотримання конституційних прав та свобод громадян в діяльності ОВС України, представники провідних правозахисних організацій України, представники Міністерства юстиції України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Ради Національної безпеки і оборони України, Міністерства внутрішніх справ України; Міністерства закордонних справ; Міністерства охорони здоров’я; Національної Академії прокуратури України тощо. Конференція є складовою частиною проекту «Попередження тортур та поганого поводження у місцях утримання під вартою», який зараз реалізується спільно Координатором Проектів ОБСЄ в Україні, МВС України та Харківським інститутом соціальних досліджень.