Прес-конференція на тему: "Студенти проти свавілля та диктатури!"

У четвер, 29 жовтня, о 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ (конференц-зал на 1 поверсі) відбудеться прес-конференція на тему: "Студенти проти свавілля та диктатури!". Організатор - Студентська громадська ініціатива. У заході візьмуть участь: Павло Рудь - студент; Юлія Загоруйко - студентка, Євгенія Куралесіна - студентка. Адреса УКРІНФОРМу: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. "Театральна"). Контактні телефони: (044) 279-22-42, 279-00-05. Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.

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