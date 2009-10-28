"Зону" перетворили на територію комерції

Уряд вніс зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами (їх виробничими майстернями і підсобними господарствами) та іншими установами Державної кримінально-виконавчої служби, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Зокрема, як повідомляє УГСПЛ, уряд розширив можливості місць позбавлення волі займатися підприємницькою діяльністю. До старого переліку додані такі послуги, як:

- Організація і проведення навчання та підвищення кваліфікації у навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби.

- Послуги із ксерокопіювання, ламінування та виготовлення бланків.

- Послуги, пов`язані з виконанням будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, сантехнічних та земляних робіт.

- Надання в користування юридичним та фізичним особам тирів, спортивних, тренажерних залів, залів засідань, інших службових приміщень.

"Надання послуг з ксерокопіювання може прямо стосуватися засуджених, котрі тепер не зможуть розмножити безкоштовно матеріали своєї справи. З іншого боку, це надає легальну можливість заплатити і зробити це. Раніше, їм просто відмовляли, пояснюючи відсутністю коштів", - заявляють в Українській Гельсинській спілці з прав людини.

Також, за інформацією правозахисників, ці зміни вводять платну освіту для персоналу місць позбавлення волі, що, на їхню думку, є "достатньо дивним". "Усі випускники цих навчальних закладів, по ідеї, мають працювати на систему, тобто, вони мають прийматися під державне замовлення. Складається враження, що отепер ці заклади хочуть перетворити на звичайний черговий комерційний заклад освіти, що не зовсім відповідає меті його створення", - зазначають в УГСПЛ.

"Очевидно, що більшість з цих послуг насправді надаються засудженими, котрі по ідеї добровільно працюють. Проте насправді відмова від праці ще й зараз часто порушується як небажання ставати на шлях виправлення і іноді порушення дисципліни. Перше позбавляє шансу отримати дострокове звільнення. Тобто, фактично існує певна форма примусу до праці", - повідомляють правозахисники.

За їхніми оцінками, проблемою є також те, що із зароблених грошей, місця позбавлення волі не сплачують страхових внесків до Пенсійного фонду, що позбавляє засуджених в подальшому занесення строку до роботи до стажу і відповідно отримання пенсії. Таким чином, на думку УГСПЛ, зберігаються "певні риси рабської примусової праці засуджених".