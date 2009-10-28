Правозахисники закликають розсекретити "квазітаємні" документи

Правозахисники закликають розсекретити документи з грифом "для службового користування".

Як повідомив кореспонденту УНІАН радник ГО "Альянс-Майдан" Олександр СЕВЕРИН, в Україні на сьогодні є чинними щонайменше 800 правових актів, що мають "квазізаконний" (тобто передбачений постановою Кабінету міністрів України, а не законом) гриф обмеженого доступу "для службового користування".

За його словами, така кількість нараховується тільки на підставі неповних даних із відкритих джерел, насправді ж, впевнений правозахисник, їх існує набагато більше.

"Що в тих документах – переважно невідомо, оскільки за усталеною практикою державні органи не повідомляють навіть загальні назви актів "ДСК". У такий спосіб суспільство позбавляється можливостей контролю хоча б за загальним спрямуванням відповідної діяльности держави, котра, замість використовувати легальний механізм, передбачений Законом України "Про державну таємницю" чи то врегулювати "cлужбове користування" законом, порушує і Конституцію України (ст.19) і право громадян на інформацію", - заявив О.СЕВЕРИН.

Як зазначив правозахисник, за Конституцією України громадянам гарантується (ст.34) право на інформацію (котре може бути обмежено тільки законом у певних випадках), а нормативно-правові акти, які визначають права і свободи громадян і не доведені до останніх у встановленому законом порядку, є нечинними (ст.57). "Але як суспільство може проконтролювати, чи визначає права і свободи громадян акт, про який не відомо нічого, окрім факту існування, дати і реквізитів?", - запитав О.СЕВЕРИН.

Крім того, за його словами, Законом "Про інформацію" (ст.22) "з метою забезпечення доступу до законодавчих та інших нормативних актів всім громадянам держава забезпечує видання цих актів масовими тиражами у найкоротші строки після набрання ними чинності" – тобто всіх без винятків. "Чи дотримується це на практиці – питання риторичне", - сказав О.СЕВЕРИН.

Як повідомив правозахисник, виправити ситуацію прагне Громадський інформаційно-методичний центр "Всесвіт", який за підтримки програми "Верховенство права" Міжнародного фонду "Відродження" та за інформаційного сприяння сайту "Майдан" і спеціалізованого інтернет-ресурсу "Право Знати" розпочинає кампанію за забезпечення доступу громадян до інформації про акти "для службового користування".

За даними О.СЕВЕРИНА, днями до більш як 100 центральних і регоінальних органів виконавчої влади було розіслано запити з проханням до кожного адресата повідомити повний перелік відомчих актів "для службового користування", включно із назвами.

О.СЕВЕРИН нагадав, що результатами попередньої діяльності громадян та інститутів громадянського суспільства за забезпечення і захист права на інформацію стало, зокрема, повне припинення видання органами державної влади актів під абсолютно незаконними позначками "не для друку" та "опублікуванню не підлягає", ініціювання та реальний початок процесу перегляду таких актів та їхнього оприлюднення (зокрема – видання Кабінетом міністрів розпорядження №490-р від 19.03.08 "Про скасування обмеження доступу до деяких актів мабінету Міністрів України, виданих у 1991-2005 роках").

"Тепер черга за "ДСК". Не заперечуючи права держави на свої таємниці, ми наполягаємо, що з такими таємницями треба поводитися за законом, а не як Бог (чи дідько) на душу покладе, а "громадяни мають право знати про державну владу все, окрім тієї інформації, від якої вони, здійснюючи установчу владу, самі відмовляються в інтересах національної безпеки", - заявив правозахисник.