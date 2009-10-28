Громадські активісти просять врятувати найстаріший кінотеатр Харкова

Акція «Врятувати «Боммер» на знак протесту проти знищення першого стаціонарного кінотеатру Східної Європи, який знаходиться в Харкові, відбулась сьогодні навпроти Кабінету Міністрів у Києві, а також у Львові, Вінниці, Ужгороді, Сумах, Хмельницькому, Харкові та інших містах України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Київського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Михайло ЛЕБЕДЬ, столичний захід молодь адресувала міністру культури, який приїхав на засідання уряду. Активісти, здіймаючи полотно із гаслом «Вовкун, врятуй "Боммер"!», просили посприяти занесенню кінотеатру до Державного реєстру нерухомих пам`яток.

Учасники акції скандували «Боммер не вмер!» та «Київ і Харків разом!», а також презентували журналістам театралізоване дійство, під час якого «народні обранці» спершу «розстріляли» волю народу, але потім потерпіли поразку через громадський осуд. Окрім міністра, активісти кампанії із захисту кінотеатру сьогодні звернулися до голів відповідних політичних партій із проханням вплинути на депутатів Харківської обласної ради, аби ті на пленарному засіданні нарешті проголосували проти продажу «Боммеру».

Як повідомив М.ЛЕБЕДЬ, ще влітку Харківська обласна рада виставила на продаж будівлю місцевого кінотеатру «Боммер», який розпочав свою роботу в 1908 році. За час свого існування кінотеатр жодного разу не змінював свого призначення, показував фільми навіть в роки Великої Вітчизняної війни, був єдиним культурним осередком в місті, де харків’яни могли переглядати некомерційне, інтелектуальне кіно, брати участь у фестивальних показах найкращих українських та іноземних кінострічок, різноманітних соціальних акціях.

Захисники кінотеатру встигли провести декілька вуличних акцій та зібрали понад 6 тис. підписів на підтримку «Боммеру».

Організатори акції повідомляють, що завтра, 29 жовтня, має відбутися сесія Харківської обласної ради, проте вже зараз активістам зрозуміло, що на сесію питання про збереження кінотеатру виносити не збираються. Тому молодь харківських громадських організацій об’єдналася із молоддю інших міст для того, щоб підкреслити цінність «Боммеру» як національної історико-культурної пам’ятки, а також переконати депутатів Харківської обласної ради зберегти осередок інтелектуального кіно для мешканців міста.