Кіно про права людини: від Чарлі Чапліна і до сьогодні

Цього року у програмі 39-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість" представлено 18 фільмів на тематику прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на панельній дискусії з організаторами програми "Кіно за права людини" на тему "Промоція цінностей і прав людини засобами кіномистецтва".

За словами художнього керівника кінофестивалю "Молодість" Андрія ХАЛПАХЧІ, у минулому році в рамках фестивалю була показана програма "Кіно проти тоталітаризму", яка викликала великий інтерес у публіки. На його думку, тематика прав людини користується популярністю і на інших кінофестивалях. "Переможці кінофестивалів у Венеції, Берліні, Каннах - це завжди фільми, які торкаються цієї теми", - сказав А.ХАЛПАХЧІ.

Як заявив представник директорату з комунікацій Ради Європи (Страсбург) Улф АЛХБЕРГ, для Ради Європи дуже важливо брати участь у дистрибуції і показах фільмів про права людини. На його думку, першим, хто заявив у кіно про права людини, був Чарлі Чаплін, який зіграв дискримінованого мандрівного музиканта, відторгнутого суспільством, у фільмі "Бродяга" - "комедії, яка одночасно стала і трагедією".

"Фільмів про права людини має бути ще більше, треба висловлюватися простіше, аби ця проблематика не здавалася людям занадто складною та академічною", - сказав У.АЛХБЕРГ.

Водночас, за словами У.АЛХБЕРГА, Рада Європи робить все можливе, щоб популяризувати фільми про права людини, зокрема, ця організація щороку вручає приз кращому фільму на правозахисну тематику на кінофестивалі в Сараєво - одному із найбільших кінофестивалів у регіоні Південно-Східної Європи.

Проте, на думку У.АЛХБЕРГА, одних лише фестивальних фільмів не достатньо для промоції прав людини. "Треба користуватися новими технологічними напрямками, наприклад, дати людям можливість завантажувати правозахисне відео з інтернету", - сказав він.

Як зауважила виконавчий директор "Міжнародної Амністії в Україні" Тетяна МАЗУР, її організація активно використовує YouTube та соціальні мережі, такі як Facebook, Вконтакте, для популяризації відео про права людини. "В інтернеті відео поширюється дуже активно. Це просто, доступно, легко, і це працює", - сказала Т.МАЗУР.

Довідка УНІАН. 39-й Міжнародний кінофестивалю "Молодість" проходить у Києві з 24 жовтня до 1 листопада. У рамках спеціальних програм фестивалю "Права людини" та "Сонячний зайчик" відбуваються покази фільмів "Мачан - омріяна гра" (Уберто Пазоліні - Італія, Німеччина, Шрі-Ланка - 2008), "Б`юік Рив`єра" (Горан Русіновіч - Хорватія - 2008), "Пересічні люди" (Владімір Перісіч - Франція, Швейцарія, Сербія, Голландія - 2009), "Ті, хто спостерігають за птахами - Земля червоношкірих" (Марко Бечіс - Італія, Бразилія - 2008), "Бамако" (Абдеррахман Сіссако - Франція, Малі - 2006), "Кожному своє" (Штефан Шаллер - Німеччина - 2009), "Вовчик" (Васілій Сігарєв - Росія - 2009), "Росія 88" (Павєл Бардін - Росія - 2009), "Історії про права людини" (2008), "В мене є друг" (Дмитро Мойсеєв - Україна - 2009), "Воїни кохання" (Сімон Стахо - Швеція, Данія - 2009), "Англієць у Нью-Йорку" (Річард Лекстон - Великобританія - 2009), "Люте сонце, люте небо" (Хуліан Хернандез - Мексика - 2009), "Дай мені руку" (Паскаль-Алекс Венсан - Франція, Німеччина - 2008), "Він - моя дівчина" (Жан-Жак Зілберманн - Франція - 2009), "Патрик, 1,5 роки" (Елла Лемхаген - Швеція - 2008), "Оголений держслужбовець" (Джек Голд - Великобританія - 1975), "Гей... то й що?" (Анна Маргарита Албело - Франція - 2007).