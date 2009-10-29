В Україні масово обстрілюють редакції газет

Львівські журналісти вимагають від Президента України, міністра внутрішніх справ, прем’єр-міністра, генерального прокурора проконтролювати розслідування справ щодо обстрілів редакцій газет "Нова зоря" в Івано-Франківську, "Експрес" у Львові, та "Віче " у Луцьку, які сталися відповідно 3-го, 6-го та 13-го жовтня.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили заступник стратегічного редактора газети "Експрес" Світлана МАРТИНЕЦЬ і заступник головного редактора цього ж видання Богдан КУФРИК.

"Ми звертаємося до Президента України, до міністра ЛУЦЕНКА, до прем’єра ТИМОШЕНКО, звертаємося до генерального прокурора розслідувати не лише справу по "Експресу", але і по Луцьку, Івано-Франківську, оскільки ніде справи порушені не були. Ми вимагаємо від керманичів держави покарати тих правоохоронців, які так вчиняють... Ми не вимагаємо нічого захмарного! Ми вимагаємо просто розслідувати справи. Чи будуть вони розкриті, або далі будуть таким посміховиськом?" - заявили журналісти. При цьому вони підкреслили: "сьогодні ідеться не лише про ці газети, сьогодні ідеться про всю журналістику. Хто буде наступний? Нам хочеться вірити, що часи відстрілу журналістів не повернуться!"

Аналізуючи ці події, С.МАРТИНЕЦЬ не виключила що в обстрілах трьох редакцій є щось схоже, оскільки сталося це в короткій проміжок часу.

Водночас, коментуючи події безпосередньо навколо "Експресу" вона не виключила, що це може бути якоюсь "політтехнологією" напередодні виборчої кампанії, до якої можуть бути причетні правоохоронці. Цю її думку підтримав і Б.КУФРИК: “Ми побоюємось, що до цієї справи можуть бути причетні правоохоронці: не виключено, що при відкритті оперативно-розшукової справи буде встановлена "прослушка", і ми не виключаємо, що редакційна інформація буде здаватися певним виборчим штабам".

Разом з тим журналісти зауважили, що після того, як Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що бере цю справу під свій контроль, через декілька днів було затримано підозрюваного - 21-річного чоловіка, який проживає у будинку напроти редакції. У нього, як стверджують правоохоронці, вилучено пневматичну гвинтівку ІЖ-38ц.

Втім, як зазначила С.МАРТИНЕЦЬ, незалежні експерти наголосили, що з відстані 64,75 м (така відстань від вікна редакції до вікна помешкання затриманого) скло, а тим більше подвійне, прострілити неможливо. Крім того, кулька просто не долетить до цілі. У свою чергу, на заводі в Іжевську (Росія), журналістам сказали, що за своїми характеристиками куля з цієї гвинтівки влучає в ціль з відстані 10 метрів, а розбити скло може з 5.

Такі висновки підтримав присутній на прес-конференції колишній командир підрозділу з підготовки військових стрілків Андрій БАЛКО. Він зауважив: "Судячи по отворам у подвійному склі, відбитку на бетонній стіні, там стріляли або з гвинтівки ТОЗ-12, або ТОЗ-18, які відносяться до вогнепальної зброї".

Підсумовуючи сказане, С.МАРТИНЕЦЬ сказала: "Є підозри, що міліція свідомо каже неправду, що вона не працює, а лише робить вигляд".

Як повідомляв УНІАН, львівська газета "Експрес" на своєму офіційному сайті 22 жовтня опублікувала заяву, у якій ідеться, що “робочi кабiнети журналiстiв "Експресу" вже втретє обстрілюють. Востаннє - 6 жовтня.

24 жовтня у Львові було затримано підозрюваного у скоєні пострілів по редакції газети «Експрес». Затриманий зізнався, що він має пневматичну гвинтівку і час від часу полюбляє стріляти по птахах заради розваг. Оскільки він мешкає у будинку навпроти газети, то припускає, що випадково міг поцілити і у редакційне вікно. «Чоловік запевнив, що до редакції газети не має жодних ворожих настроїв і тим паче не мав намірів стріляти по редакції», - поінформували правоохоронці.

26 жовтня колектив львівської газети «Експрес» заявив, що отримав інформацію про скоєння ще двох подібних обстрілів (як було обстріляно приміщення «Експресу») - редакцій газет у Західній Україні, і не виключає, що це може бути «одним ланцюжком» обстрілів редакцій.

У повідомленні йшлося про обстріл у Луцьку редакції газети «Віче», а також про обстріл у один із вихідних днів редакції газети «Нова зоря» в Івано-Франківську.

В останньому випадку співробітники редакції пов’язують стрілянину з професійною діяльністю, а в міліції заявляють про хуліганські дії. Правоохоронці деталі не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.