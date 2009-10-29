Росія наступає на свободу слова - ОБСЄ

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Міклос ХАРАШТІ заявляє про відступ від принципів свободи слова в Росії.

Про це йдеться у заяві М.ХАРАШТІ, розміщеній на офіційному сайті ОБСЄ.

Свою заяву представник ОБСЄ зробив у відповідь на судовий процес, започаткований Президентом Чечні Рамазаном КАДИРОВИМ проти лідера правозахисної організації “Меморіал” Олега ОРЛОВА.

“Криміналізація критичних політичних заяв є неприйнятною і суперечить зобов’язанням свободи слова в рамках ОБСЄ”, - наголосив М.ХАРАШТІ у своєму листі на ім’я міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Тверський суд Москви задовольнив позов про захист честі та гідності Р.КАДИРОВА до О.ОРЛОВА і постановив стягнути 50 тис. рублів (близько 1700 дол.) з центру “Меморіал” та 20 тис. рублів (близько 700 дол.) особисто з О.ОРЛОВА.

Позов Президента Чечні стосувався заяви О.ОРЛОВА, оприлюдненої на сайті організації після вбивства правозахисника Наталі Естемірової. Лідер “Меморіалу” звинувачував Р.КАДИРОВА у скоєнні цього злочину.