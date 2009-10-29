30 жовтня - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції при вступі до вищих навчальних закладів. Порівняльний аналіз досліджень 2007-2009 років". Організатор - проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна". Учасники: Любов Паливода - директор проекту «Гідна Україна»; Світлана Горна - експерт з досліджень та моніторингу; Юрій Коровайченко, заст..директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти України (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).