30 жовтня об 11:30 в Лазурній залі готелю «Русь» (Київ, вул. Госпітальна, 4) відбудеться прес-конференція на тему "Управління кордоном і Чемпіонат Європи з футболу 2012".

Під час прес-конференції представники Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові й Україні, Державної прикордонної служби України і голови делегацій з Австрії, Німеччини та Швейцарії представлять результати Міжнародної конференції «Управління кордоном і Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012», що відбудеться 29-30 жовтня в Києві. Цей захід спрямований на координацію зусиль з управління кордоном між українською та європейськими прикордонними службами у підготовці до Євро 2012.

Прес-конференція почнеться з церемонії передачі 10 000 примірників Українсько-англійського розмовника для прикордонної служби. Розмовник було розроблено Федеральною поліцією Німеччини для користування протягом Чемпіонату світу з футболу в 2006 році і адаптовано Державною прикордонною службою України для свого персоналу. Розмовник перекладено і надруковано Місією ЄС з прикордонної допомоги Молдові й Україні.

Підчас прес-концеренції заступник голови Місії пан Удо Буркхолдер і Заступник голови Державної прикордонної служби України пан Олександр Мельников представлять основні результати підготовки до Євро 2012.

Голови делегацій Австрії і Німеччини розкажуть про досвід прикордонних служб своїх країн під час проведення великих футбольних турнірів, таких як Євро 2008 і Чемпіонат світу з футболу 2006 року. На додаток, журналісти дізнаються про підготовку до Євро 2012 Прикордонної служби Польщі, яка є партнером України в проведенні чемпіонату.

Після прес-конференції пан Буркхолдер і пан Мельников зможуть дати інтерв`ю зацікавленим ЗМІ.

Контакти для акредитації та запису на інтерв`ю (до 14:00 у четвер, 29 жовтня):

Марина Решетняк, асистент зі зв`язків з громадськістю,

Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові й Україні

Моб.: +38 050 391 09 04

E-mail: press@eubam.org

або

Андрій Кучеров, начальник відділу з питань співпраці зі ЗМІ та зв`язків з громадськістю,

Державна прикордонна служба України,

Тел.: (044) 527-62-88; (044) 527-63-37

E-mail: akucherov@pvu.gov.ua