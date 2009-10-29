«Молодість» відкриває двері молоді з особливими потребами

Люди з особливими потребами, які є членами «Спілки громадських організацій інвалідів м. Києва», можуть переглядати конкурсні стрічки на Міжнародному кінофестивалі "Молодість" безкоштовно.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-координатор кінофестивалю Ольга ВЕСНЯНКА, таку можливість Фестиваль "Молодість" надає разом із «Спілкою громадських організацій інвалідів м. Києва» в рамках проекту «Світ без обмежень».

Іншим охочим - самим людям з потребами чи їх близьким - прохання звертатися за телефоном: (044) 227-30-07.

Цьогоріч МКФ «Молодість» представляє низку фільмів на тему прав людини та поваги до меншин, в тому числі спеціальна позаконкурсна програма «Кіно за права людини», «Заробітчани в кіно» та «Sunny Bunny».