Онопенко: винних в «педофілгейті» поквапилися призначити

Голова Верховного Суду Василь Онопенко вважає, що винних в «педофілгейті» поквапилися призначити. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль».

«Дану ситуацію я можу прокоментувати як громадянин і як юрист, - повідомив він. - Визнати винним в скоєнні злочину, нехай навіть найтяжчого, може тільки суд. У відому справу, про яку ви говорите, з самого початку привнесено надзвичайно багато політики. По суті, вже призначили винних, які повинні докладати неймовірні зусилля для того, щоб довести зворотнє».

Глава ВС нагадав, що, згідно Конституції, ніхто не зобов`язаний доводити свою невинність в скоєнні злочину. «Наскільки можна судити з інформації, що надходить через ЗМІ, ігнорується принцип таємниці слідства, інтереси потерпілих, - розповів він «Профілю». - І все – на догоду політиці. Головне – відповідальності за це практично ніхто не несе».

За словами Василя Онопенка, подібна ситуація не тільки з цією справою: «Суспільство поступово втягують в аморальність, беззаконня, безвідповідальність, і потрібні кардинальні дії для того, щоб зупинити таке його «сповзання».