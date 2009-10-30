Президент Росії: сталінським репресіям немає виправдання

Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв переконаний, що пам`ять про національні трагедії так само священна, як пам`ять про перемоги, і неприпустимим є виправдання сталінських репресій під виглядом відновлення історичної справедливості.

Про це йдеться в новому запису у відеоблозі Медведєва з нагоди Дня пам`яті жертв політичних репресій, який відзначається 30 жовтня.

"Тільки-но вдумаймося: мільйони людей загинули в результаті терору і облудних звинувачень - мільйони... Але досі можна чути, що ці численні жертви були виправдані якимись вищими державними цілями. Я переконаний, що ніякий розвиток країни, ніякі її успіхи, амбіції не можуть досягатися ціною людського горя і втрат. Ніщо не може ставитися вище за цінність людського життя. І репресіям немає виправдань", - заявив Медведєв.

Президент зазначив, що коли говорять про фальсифікацію історії, чомусь часто вважають, що йдеться тільки про неприпустимість перегляду результатів Великої Вітчизняної війни.

"Але не менш важливо не допустити під виглядом відновлення історичної справедливості виправдання тих, хто знищував свій народ", - сказав президент.

"Правда і те, що злочини Сталіна не можуть применшити подвиги народу, який здобув перемогу у Великій Вітчизняній війні. Зробив нашу країну могутньою індустріальною державою. Підняв на світовий рівень нашу промисловість, науку, культуру", - вважає голова російської держави.