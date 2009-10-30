„Авторські права – це такий само продукт, як канцелярські товари або послуги салонів краси, а значить потрібно платити!” – виконуючий обов`язки директора Українського агенства авторських і суміжних прав Олег Левченко.

Олеже Анатолійовичу, ви недавно очолили Українське агентство авторських і суміжних прав (УААСП). Як новий керівник, розкажіть про свої плани відносно роботи підприємства?

Коли я очолив УААСП, то визначив для себе декілька пріоритетних напрямів. Першочергове завдання, яке я поставив перед собою, – це впровадження програми розподілу авторської винагороди. Вона дозволить забезпечити ефективний, прозорий розподіл зібраної авторської винагороди, а також значно спростить документообіг на підприємстві.

Ми вже активно тестуємо цю програму. Думаю, до кінця року вона буде запущена. Крім того, зараз на підприємстві проводяться заходи з удосконалення штатної структури і штатного розкладу. Також одним з пріоритетних завдань залишається збільшення зборів авторської винагороди.

Яким чином ви плануєте добитися збільшення зборів авторської винагороди?

По-перше, необхідно збудувати ефективну, структуровану роботу в регіонах. Тому особлива увага приділяється роботі з регіональними інспекторами. Крім того, зараз проводиться ревізія раніше укладених договорів. Ми відбираємо проблемні договори, де користувачі затримують виплати або взагалі не платять. Розпочинаємо діалог з такими користувачами. Ну і дивимося, які договори треба переглянути на предмет підвищення ставки відрахувань за використання об`єктів авторського права. Природно, ключовим напрям залишається судово-претензійна робота.

Розкажіть детальніше про судову практику УААСПу?

Станом на сьогоднішній день у виробництві юридичного управління УААСП знаходиться більше 30 судових справ. Зокрема, ведуться судові процеси з ТОВ «Студія 1+1», Національною телерадіокомпанією України, з театральною компанією «Бенюк і Хостікоєв» і багатьма іншими.

Що є підставою для подачі позовів проти користувачів?

В основному – це недотримання законодавства України у сфері авторських прав. Порушення умов договору між користувачем і нашим підприємством. Протягом цього року в результаті проведення судово-претензійної роботи на користь УААСП було стягнуте більше 300 тисяч гривень.

Скажіть, чи позначилася криза на діяльності УААСП?

Так, безумовно, криза вплинула на збори авторської винагороди. Значно зменшилися надходження з радіокомпаній, закладів громадського харчування, використання об`єктів авторського права шляхом виробництва «механічного запису» (СD-DVD диски, касети і так далі). Але в цілому, динаміка зборів залишається позитивною. За десять місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2008 року зростання склало біля 15%.

Назвіть суму.

За 10 місяців ми зібрали близько 16 мільйонів гривень авторської винагороди.

Кого з користувачів об`єктами авторського правами можна назвати проблемними?

В першу чергу, це телеканали і оператори кабельного мовлення. На сьогоднішній день УААСПу фактично платить лише один крупний телеканал. А судова практика доки не приносить бажаного результату. Проблемними користувачами також є кафе, бари, ресторани. Нам непросто охопити цей сегмент ринку, оскільки закладів громадського харчування по Україні дуже багато, а наші можливості обмежені. Крім того, багато користувачів не розуміють, що за авторські права треба платити. Адже, по суті – авторські права – це такий само продукт, як канцелярські товари, або послуги салонів краси. Проблемною сферою є й інтернет. На сьогодні не до кінця пропрацьований механізм, як укласти договір із сайтом про використання об`єктів авторського права.

Недосконалий і механізм закриття сайтів, які не дотримуються законодавства у сфері авторського права. Останнім часом почастішали випадки, коли до нас звертаються власники музичних сайтів з пропозицією платити за використання об`єктів авторського права. Але ці пропозиції не відповідають інтересам авторів і правовласників. Йти шляхом укладення договорів з мізерними ставками ми не можемо і не будемо. Взагалі, на сьогоднішній день платить близько 5-7% користувачів. Лише вдумайтеся в цю цифру!

Кого можна назвати добросовісними користувачами об`єктів авторського права?

Традиційно, це театри і філармонії. Так склалося історично. Ці види користувачів завжди свідомо платили за використання об`єктів авторського права. Немає істотних проблем і з радіокомпаніями. На сьогоднішній день справно платять майже всі всеукраїнські і регіональні радіостанції. Якщо говорити про торгівельно-розважальні центри, то тут є як позитивні, так і негативні приклади. Справно платить авторську винагороду Metro Cash and Carry, але є крупні, відомі торгівельні мережі, які обходять стороною питання оплати за використання об`єктів авторського права. Я не буду назвати їх, але вони досить відомі.

Скільки в УААСП отримують популярні автори за свої праці. Якщо можна, назвіть їх?

Що стосується виплат авторам, це конфіденційна інформація. Ця умова прописана в договорі між УААСП і автором. Тому назвати прізвища я не можу. Взагалі, розмір авторського гонорару залежить від популярності автора. Як часто використовують його твір користувачі. Чим популярніший авторський твір, тим більше отримує автор. Є автори, які за місяць отримують і 3, і 5, і 10 тисяч гривень, і більше.

У країнах ЄС в основному організації колективного управління (ОКУ) – це недержавні підприємства. Чому в Україні найбільша ОКУ – державне підприємство?

Дійсно, в Європі організації колективного управління в основному недержавні. І це відповідає самій філософії авторського права. В Україні, як серед авторів, так і серед державних органів влади є розуміння, що в перспективі УААСП повинен стати недержавною організацією колективного управління. Але реалії дня сьогоднішнього говорять про наступне: статус державної організації ефективніше допомагає захищати авторські права, ніж, скажімо, якби наше підприємство було комерційним. Деякі користувачі «зачиняти двері» перед державним підприємством бояться. Така, мабуть, особливість нашого менталітету.

Чи переймаєте ви досвід роботи в закордонних ОКУ?

Безумовно. Ми активно беремо участь в конференціях і семінарах, які проходять під егідою міжнародної конфедерації авторських і композиторських суспільств (CISAC). Правда, є складнощі, пов`язані з розвитком системи колективного управління в Україні. Ми не можемо застосовувати всі методи, за якими працюють в країнах Західної і Центральної Європи. Пов`язано це, як я вже говорив, з менталітетом. У наших громадян поки що немає розуміння того, що за використання авторських прав треба платити. У цьому напрямі ми більше працюємо з країнами СНД. Вони ближчі нам за менталітетом і рівнем проблем. Активно ми працюємо з Російським авторським товариством. Наприклад, зараз ми переймаємо досвід Росії із залученням правоохоронних органів, зокрема, прокуратури до вирішення проблем із користувачами, які не платять за використання об`єктів авторського права.

Скажіть, а є різниця між УААСП і іншими ОКУ, які працюють в Україні?

Безумовно. По-перше, УААСП – це єдина організація в Україні, яка є членом CISAC. Що це дає? Ми уповноважені представляти і захищати інтереси вітчизняних авторів за кордоном та іноземних авторів в Україні. По-друге, ми організація, яка ефективно збирає, розподіляє і виплачує авторську винагороду. Крім того, ми збираємо значно більше від усіх інших разом узятих ОКУ.

Довідка. Державне підприємство «Українське агентство авторських і суміжних прав» (ДП УААСП) є найпотужнішою організацією колективного управління у сфері авторського права в Україні. ДП УААСП здійснює управління майновими правами суб`єктів авторського права, зокрема, такими категоріями майнових прав, як використання об`єктів авторського права шляхом публічного виконання, у тому числі на радіо і телебаченні, відтворення творів за допомогою механічного, магнітного та інших видів запису, репродукції, відтворення аудіовізуальних творів або звукозаписів творів в особистих цілях і т.п.

ДП УААСП є єдиною в Україні організацією, що має міжнародне визнання, зокрема, агентство є членом Міжнародної конфедерації авторських і композиторських суспільств (CISAC), яка об`єднує 222 авторсько-правових товариств з 118 країн світу. В рамках співпраці з членами CISAC ДП УААСП існують договори про взаємне представництво інтересів із забезпечення охорони майнових прав авторів і їх правонабувачів з організаціями колективного управління з багатьох країн світу, серед яких: Росія, США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія і багато інших.

На сьогоднішні ДП УААСП представляє інтереси більше 6 тисяч українських авторів, а також інтереси більше 2,5 мільйонів іноземних авторів, правами яких на території України управляє ДП УААСП на підставі договорів з відповідними іноземними авторсько-правовими організаціями.

ДП УААСП передані в управління майнові права на використання музичних творів від найбільших світових правовласників. Таким чином, ДП УААСП управляє найбільшим каталогом музичних творів в Україні, який охоплює близько 95% музичних творів світу.

Андрій Іваненко