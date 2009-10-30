В Росії може бути відмінено смертну кару

Конституційний Суд Росії одержав клопотання Верховного Суду про офіційне роз`яснення постанови КС РФ від 2 лютого 1999 року, яке стосується питання про те, чи може в Росії з 1 січня 2010 року застосовуватися як покарання страта.

Про це УНІАН повідомили в КС РФ.

«Через невідкладність і надзвичайну значущість поставленого питання рішення про прийняття до розгляду цього клопотання може відбутися на найближчому суддівському пленумі 3 листопада 2009 року. У разі прийняття клопотання до розгляду Конституційним Судом, справа буде розглянута у відкритому пленарному засіданні», - йдеться в повідомленні.

У постанові Конституційного Суду РФ від 2 лютого 1999 року вказано, що до введення в дію можливості розгляду справи судом за участю присяжних засідателів, покарання у вигляді страти призначатися не може. При цьому через федеральне законодавство на території Чеченської Республіки (єдиного регіону Російської Федерації, де на сьогодні інститут присяжних засідателів не функціонує) суд присяжних набуває чинності з 1 січня 2010 року. Тобто формальні перешкоди для призначення страти відпадають, йдеться в прес-релізі КС РФ.

Проте Російська Федерація підписала Протокол №6 до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування страти. Цей Протокол досі Російською Федерацією не ратифікований, проте від участі в ньому вона не відмовилася, нагадує КС.

Крім цього, з моменту набуття чинності Постанови Конституційного Суду РФ від 2 лютого 1999 року № 3-П, тобто вже більше десяти років, на території Росії страта не призначається і не виконується.

«Відповідно до частини 2 статті 20 Конституції Росії страта застосовується аж до її скасування, тобто вказується на її тимчасовий характер. Це породило у юристів неоднозначну думку про можливість призначення після 1 січня 2010 року страти. І в судів загальної юрисдикції Російської Федерації можуть виникнути сумніви щодо того, чи можливо після запровадження судів за участю присяжних засідателів на всій території Російської Федерації призначення покарання у вигляді страти», - сказано в повідомленні.

На усунення цієї невизначеності направлено клопотання Верховного Суду, йдеться в прес-релізі.