У дев'яти областях України оголосили карантин

13:38, 30 жовтня 2009
Права людини
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Обмеження перевезень людей

Кабінет міністрів запроваджує карантин у дев’яти західних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи позачергове засідання Кабміну.

Вона зазначила, що на сьогодні у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях стан захворюваності на грип досяг епідеміологічного порогу.

Також, за словами прем’єра, у сусідніх областях – Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій – є загроза поширення грипу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у зв’язку з цим із сьогоднішнього дня в усіх цих дев’яти областях вводиться карантин.

Прем’єр зазначила, що це передбачає запровадження із сьогоднішнього дня у цих регіонах тритижневих канікул в усіх навчальних закладах.

Також, за її словами, буде скасовано всі масові заходи.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що також буде запроваджено спеціальний режим, який передбачатиме обмеження перевезень людей з цих регіонів в інші області України.

Після закінчення вступного слова прем’єр-міністра її прес-секретар Марина СОРОКА пояснила журналістам, що карантинний режим запроваджується на території дев’яти областей України, однак положення щодо запровадження тритижневих канікул в усіх навчальних закладах стосується усієї України.

Також М.СОРОКА додала, що територія застосування усіх інших карантинних заходів буде уточнена протягом засідання уряду та спеціальної комісії, яке триває.

 

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