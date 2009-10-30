Рух "небайдужих" підтримує постанову про мовний режим у школах

Активісти ВГО «Не будь байдужим» висловлюють підтримку постанові Кабінету міністрів щодо постійного застосування української мови у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі.

Як повідомили УНІАН у ВГО «Не будь байдужим», активісти цієї організації звернулися до проблеми неможливості вивчити українську мову в українських школах ще у лютому цього року під час «Пробігу заради життя»

За словами директора «Небайдужих» Оксани ЛЕВКОВОЇ, в Україні у понад 21 тисячі загальноосвітніх навчальних закладів навчається понад 5 млн. учнів, з яких українською мовою офіційно здобувають освіту 79% школярів. Тобто вважається, зауважила О.ЛЕВКОВА, що у цих школах панує однорідний мовний режим - батьки свідомо віддають дітей у такі школи, щоб учні пізніше мали доступ до якісної української освіти у вишах.

Однак, за її словами, згідно із проведеним кафедрою української мови НаУКМА соціолінгвістичним дослідженням, лише кожен третій респондент у школах з українською мовою навчання вважає, що українською мовою говорять «майже всі».

Крім того, в Україні загалом на 10% більше тих респондентів, які хотіли би, щоб їхні діти навчалися «переважно українською мовою», ніж тих, хто хотів би, щоб їхні діти навчалися «переважно російською».

Як сказала О.ЛЕВКОВА, ці цифри корелюють із показниками рівня престижності мов. Українську мову престижною у закладах освіти вважають 71,3% респондентів, непрестижною - 23,7% опитаних.

Згідно із дослідженнями, якщо загалом 70% респондентів оцінюють свої знання російської мови як «добрі» і «дуже добрі», то в «добрих» і «дуже добрих знаннях» української мови впевнені лише 60,9%.

За словами О.ЛЕВКОВОЇ, для значної частини дітей школа є єдиним місцем, де вони мали би перебувати в україномовному середовищі і мати змогу практикувати українську мову. Однак, зауважилва вона, слід брати до уваги, що здебільшого учителі є україномовними під час уроків, а решту часу діти та вчителі спілкуються тією мовою, яка є поширена у даній місцевості.

Отже, переконані у ВГО «Не будь байдужим», цілком логічно було б поставити це питання на порядок денний перед міністром освіти і науки Іваном ВАКАРЧУКОМ та упродовж останніх півроку разом лобіювати цей національний інтерес у владних коридорах.

*** Активістами руху «Не будь байдужим!» є Олег СКРИПКА (гурт «ВВ»), ФОЗЗІ та ФАГОТ (гурт «Танок на Майдані Конго»), Вадим КРАСНООКИЙ (гурт «Mad Heads XL»), ФОМА (гурт «Мандри»), Олександр ЯРМОЛА (гурт «Гайдамаки»); письменники Оксана ЗАБУЖКО, Лариса ДЕНИСЕНКО, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Юрій АНДРУХОВИЧ, Сергій ЖАДАН, Тарас ПРОХАСЬКО; спортсмени Василь ВІРАСТЮК, Ірина МЕРЛЕНІ; дизайнери Оксана КАРАВАНСЬКА, Лілія ПУСТОВІТ.

Організація ставить на меті подолати негативні стереотипи щодо колгоспності української мови, маргінальності української історії та неповноцінності української культури.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 1033 від 30 вересня затвердив зміни до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Зокрема, згідно зі змінами, у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі мовою навчання визнається українська мова. Поряд з українською мовою в навчально-виховному процесі у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

Зміни передбачають, що у робочий час у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі постійно повинна застосовуватися українська мова, а у державному і комунальному загальноосвітньому навчальному закладі з навчанням мовою національної меншини поряд з українською мовою - також мова, якою здійснюється навчально-виховний процес в цьому закладі.