У Німеччині святкують 20-річчя падіння Берлінської стіни

Приїхали Горбачов і Буш

У столиці Німеччини почалися урочистості з нагоди 20-річчя падіння Берлінської стіни. На святкування до Берліна приїхали колишній Президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ, екс-президент США Джордж БУШ-страший і колишній канцлер Німеччини Гельмут КОЛЬ, які зіграли ключову роль у процесі об`єднання Німеччини, повідомляє радіо «Свобода». Берлінську стіну – найвідоміший символ холодної війни – було зруйновано 9 листопада 1989 року.

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