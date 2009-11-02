Донецька міліція побила журналіста

Незалежна медіа-профспілка вимагає порушення справи за фактом побиття правоохоронцями журналіста.

"24 жовтня у Донецьку був побитий наш колега, профспілчанин Максим Касьянов. За що – не ясно взагалі, бо він не порушував ані закону, ані громадського порядку", - йдеться в заяві.

Голова медіа-профспілки Роман Скрипін наголошує, що журналіста побила міліція:

"Вимагаємо окрім вибачень, порушення справи та розслідування по усіх напрямках".

Крім того, профспілка скерує запити з відповідною вимогою до МВС та Генпрокуратури.

24 жовтня Незалежна медіа-профспілка та об`єднання соціально відповідальних працівників торгівлі готувалися до проведення спільної благочинної акції. В рамках цієї акції планувалася безкоштовна передача школі-інтернату продуктів на суму близько 110 тисяч гривен, повідомляє профспілка.

Члену профспілки Максиму Касьянову було доручено прослідкувати за оформленням та доставкою продуктів. Проте вчасно знайти машину для транспортування продуктів не вдалося, і журналіст домовився з продавцями про тимчасове зберігання продуктів на ринку. Сам він мусив поїхати домовлятися про машину.

Близько 16 години йому зателефонував один з продавців, який повідомив, що вже оплачені продукти викрадають невідомі особи.

Прибувши на місце, Касьянов побачив, що невідомі відкрито крадуть його майно, завантажуючи його у вантажне авто.

Невідомі назвали себе працівниками міліції, які проводять конфіскацію товару з точки, яка нібито вела торгівлю у невстановленому місці.

На пояснення журналіста про те, що товар є його приватною власністю, на пред`явлення накладної та посвідки, невідомі не звернули уваги і продовжили свої дії.

Через деякий час під`їхали працівники міліції, які опитали журналіста, прийняли від нього заяву, після чого, за інформацією медіа-профспілки, долучилися до конфіскації майна.

Для перевірки умов перевезення товару Касьянов заліз у кузов авто і попросив пред`явити протокол вилучення товару.

Натомість його зіштовхнули на землю і кілька невідомих разом з міліціонерами почали його бити ногами та заламувати руки, йдеться в повідомленні.

Після цього невідомі вдягнули на журналіста наручники і пробували засунути його у багажник, але потім посадили на заднє сидіння авто і повезли до Ворошиловського РУВС.

Через дві години Касьянова відпустили з управління, після чого швидка доставила журналіста до лікарні, де у нього діагностували струс головного мозку, забиття м`яких тканин голови, шиї, кінцівок.

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