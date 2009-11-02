Київські водії замість свого авто можуть знайти записку від ДАІ?

З початку наступного тижня столична Державтоінспекція планує почати евакуацію з київських вулиць транспортних засобів, які припарковані з порушеннями Правил дорожнього руху.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник столичного главку міліції Віталій ЯРЕМА.

"Я думаю, з наступного понеділка ми почнемо цю роботу, але будемо дуже виважено підходити до цього", - сказав він, зауваживши, що в першу чергу такі дії з боку співробітників Державтоінспекції стосуватимуть транспортних засобів, які паркуватимуться на зупинках громадського транспорту, заважуючи його руху, та на пішохідних переходах. При цьому, пояснюючи такі дії, В.ЯРЕМА зазначив, що з 30 жовтня набрала чинності відповідна постанова Кабінету міністрів, "яка доповнює попередню і дозволяє ДАІ здійснювати евакуацію транспортних засобів, які знаходяться під знаками "стоянка заборонена", "зупинка заборонена".

За словами В.ЯРЕМИ, наразі ця постанова опрацьовується главком.

Водночас він звернув увагу на той факт, що підрозділи ДАІ не мають в своєму розпорядженні ні евакуаторів, ні штрафмайданчиків. Але цей документ дозволяє міліції укладати угоди з комерційними структурами на здійснення евакуації автомобілів. У контексті цього В.ЯРЕМА не виключив, що доведеться задіяти для цієї процедури, зокрема, столичне підприємство "Київпарксервіс". "Нам тиждень зараз потрібен для юридичного оформлення документів - хто буде цим займатися, де будуть ці штрафмайданчики", - сказав він.

Разом з тим начальник главку запевнив, що "відповідальність за евакуацію повністю лягає на працівники ДАІ, який буде складати протокол про порушення і протокол про евакуацію". Крім того В.ЯРЕМА запевнив, що транспортний засіб повертатиметься власникові, якщо той з’явиться в процесі здійснення евакуації. Також власник вже евакуйованого автомобіля буде інформуватися про це відповідною листівкою, яка залишатиметься на місці, з якого було забрано його автомобіль. Що стосується розцінок на такі процедури, то, як зазначив В.ЯРЕМА, вони ще опрацьовуються і будуть узгоджені з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів.