Міліція шукає гвалтівника у рясі

Керівництво столичної міліції закликає особу, яка самовільно назвала себе патріархом Мойсеєм Української автокефальної православної соборної церкви канонічної (УАПЦк), добровільно з’явитися до органів внутрішніх справ для надання свідчень у кримінальній справі, порушеній за ознаками посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник столичного главку міліції Віталій ЯРЕМА.

"Нами здійснюються заходи з розшуку цього Мойсея, і найближчим часом, якщо він не з’явиться до органів внутрішніх справ, буде оголошений в розшук для того, щоб затримати і притягнути його до відповідальності". - сказав він.

За словами В.ЯРЕМИ, ця особа відкрила в Голосіївському районі Києва на вул. Садовій, 136 церкву й після відправлення служб вчиняла насильницькі дії стосовно жінок.

"Зокрема, до нас звернулося шість громадянок, які заявили, що після проведення служби цей громадянин, так званий Мойсей, запрошував їх до себе додому і там підливав їм якісь суміші психотропні, від яких вони втрачали свідомість або не могли чинити фізичний опір, й гвалтував їх... Крім того, судово-медичне обстеження двох громадянок показало, що вони заражені венеричними хворобами", - повідомив В.ЯРЕМА.

Разом із тим начальник главку не виключив, що в процесі розслідування справу може бути перекваліфіковано «на згвалтування», якщо будуть встановлені ознаки цього злочину.

Наразі міліція встановлює, ким насправді є ця людина за фахом і чим займалася раніше.

Як повідомляв УНІАН, колишні парафіяни Української автокефальної православної соборної церкви канонічної (УАПЦк) звертають увагу на використання неналежних методів впливу, що не пов’язані з релігійною культурою на прихожан цієї церкви. Зокрема, 14 жовтня правоохоронними органами була порушена кримінальна справа проти керівника цієї церкви, самоназваного патріарха МОЙСЕЯ (Олега КУЛИКА) за ст. 181 Кримінального кодексу України за фактом посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.