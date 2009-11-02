УАПЦ заявляє про кампанію з дискредитації їхнього патріарха

Парафіяни та духовенство Української автокефальної православної церкви канонічної (УАПЦк) звертають увагу на широкомасштабну кампанію, розгорнуту проти глави церкви патріарха МОЙСЕЯ (Олега КУЛИКА).

Про це йшлося сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Сьогодні в Україні розгорнулася широкомасштабна кампанія по знищенню патріарха МОЙСЕЯ і Божої Церкви. Це відбувається на очах всієї країни. Свідомо чи не свідомо, але окремі ЗМІ України беруть в цьому активну участь. На це і розраховують зацікавлені особи, щоб під наклепи, які розкручують у ЗМІ любителі брудних скандалів, сфабрикувати з фальшивих свідчень проти патріарха і всієї Церкви кримінальну справу. Все це спрямовано на знищення патріарха МОЙСЕЯ. Патріарх багато разів пророчив тим, хто відвідував духовні лекції, що Україну чекають дуже важкі часи – це прихід вірусів і зростання корумпованого хаосу» - йдеться у зверненні, який оприлюднили представники УАПЦк.

Крім того, вони наголошують, що усі звинувачення проти патріарха МОЙСЕЯ (Олега КУЛИКА) – неправда. «То брехня, придумана церковними православними духовними лідерами... Вивести народ із духовного хаосу може тільки новий сильний лідер, яким є патріарх МОЙСЕЙ» - переконані представники УАПЦк.

Водночас прес-секретар і Патріарший адміністратор УАПЦк Леонід СТЕФАНИШИН розповів, що патріарх МОЙСЕЙ у 1990 році перейшов до УАПЦк, яка в той час починала відроджуватися. У серпні 1992 року його направили до США в українські парафії УАПЦк. У 1997 році, отримавши відпускну грамоту, заснував у м. Детройт нову громаду для новоприбулих емігрантів з країн колишнього СРСР. У 2000 році повернуся до України і заснував у м. Ужгороді громаду.

«Вісім років на території України незаконно не реєструють Українську автокефальну православну церкву канонічну. Різного роду брехні, гоніння і ці сфабриковані наклепи - це все, і теперішня ситуація з цим скандалом, є ланцюгом одного сценарію. Сценарію направленого на знищення патріарха МОЙСЕЯ як духовно, так і фізично. Це офіційна позиція церкви» - сказав Л.СТЕФАНИШИН.

Також він додав, що у зв’язку з цією ситуацією, УАПЦк не має наміру виправдовуватися, бо «це все брехня». Крім того, сам патріарх МОЙСЕЙ (Олег КУЛИК) звернувся до учасників прес-конференції через веб-камеру.

Як повідомляв УНІАН, колишні парафіяни Української автокефальної православної соборної церкви канонічної звертають увагу на використання неналежних методів впливу, що не пов’язані з релігійною культурою на прихожан цієї церкви. Зокрема, 14 жовтня правоохоронними органами була порушена кримінальна справа проти керівника цієї церкви, самоназваного патріарха МОЙСЕЯ (Олега КУЛИКА) за ст. 181 Кримінального кодексу України за фактом посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.