4 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Антикризовий рецепт для громадянського суспільства вартістю у понад 3 млн. дол. США від Уряду Данії та Програми розвитку ООН в Україні". Презентація Проекту «Розвиток громадянського суспільства» - спільної ініціативи Програми Розвитку ООН та МЗС Данії спрямована на посилення громадянського суспільства в Україні у семи областях. Основні компоненти Проекту:Програма грантів для організацій громадянського суспільства для реалізації прав та покращення становища вразливих верств населення, збільшення прозорості та підвищення відповідальності органів влади; Допомога у розвитку більш сприятливої законодавчої бази для підтримки громадянського суспільства в Україні. Учасники: Валерій Олійник, керівник Проекту, Михайло Мінаков, старший програмний менеджер ПРООН в Україні, Володимир Купрій, виконавчий директор БФ «Творчий центр ТЦК», Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень. (вул. Хрещатик 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.