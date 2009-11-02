5 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Справа Пастернака: де правда?”. Йтиметься про кримінальну справу порушену проти гендиректора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» Зиновія Пастернака, якого звинувачують в розкраданні державних коштів. Будуть представлені матеріали справи, висновки науковців про спосіб дегазації вугільних пластів та патент на нього. Також буде оголошено Заяву провідних українських вчених та заслужених шахтарів щодо справи Пастернака. Учасники: адвокат Ірина Мінкевич; Герой України, Заслужений шахтар України Михайло Гордовенко; адвокат Олена Мунтян; директор Науково-дослiдного центру судової експертизи з питань iнтелектуальної власностi Мiнiстерства юстицiї України Петро Крайнєв; д.техн.наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олександр Морозов; професор, академік Української технічної академії двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Олександр Немчин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.