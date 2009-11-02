Українців залякують загрозою «ісламського екстремізму»

Духовне управління мусульман «Умма» закликає громадськість ставитися до мусульман України як до частини українського суспільства і не розпалювати міжетнічну й міжконфесійну ворожнечу.

Як ідеться у зверненні, переданому агентству УНІАН, Духовне управління мусульман України «Умма» стурбоване подіями, що відбулися у Криму і були витлумачені як спалах «ісламського екстремізму».

У зверненні зазначається: “Усвідомлюючи важливість цього питання, ми погоджуємося з тим, що є окремі мусульмани, які сповідують радикальні ідеї, що взагалі суперечать ісламським принципам. Із початком президентських перегонів із наявності нечисленних радикальних груп зробили проблему державного масштабу, лякаючи громадськість і провокуючи ісламофобію в українському багатонаціольному й багатоконфесійному суспільстві, яке завжди славилося своєю толерантністю”.

“Нам, мусульманам України, дуже прикро, що дехто з політичних діячів ставить свої передвиборні інтереси вище за інтереси держави й суспільства. Триває залякування людей загрозою «ісламського екстремізму». У відповідь здіймається хвиля ісламофобії, чого ніколи не спостерігали в Україні раніше. 18 років незалежності минули без великих потрясінь і міжконфесійних конфліктів. Будь-які прояви екстремізму завдають шкоди передусім самим мусульманам, бо наводять тінь на добре ім’я мусульман України. Наша спільна батьківщина, Україна, у важкий період кризи дуже постраждає від таких гучних заяв.

Екстремізм не притаманний мусульманам України, і не треба його штучно провокувати. Радикальні дії певних осіб, які використовують ісламські гасла, ми оцінюємо як кримінал. Іслам — це не вседозволеність і свавілля, а — строгий порядок, людяність і толерантність”, йдеться у заяві.

Духовне управління мусульман «Умма» звертається до політиків, урядовців і журналістів з проханням ставитися до мусульман України як до частини українського суспільства й не розпалювати міжетнічну й міжконфесійну ворожнечу.

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