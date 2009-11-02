Ющенко зацікавився замісною терапією для наркозалежних в’язнів
20:08, 02 листопада 2009Права людини
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Президент доручив провести перевірку
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству юстиції спільно з Міністерством охорони здоров’я проаналізувати законність та ефективність впровадження замісної терапії для наркозалежних, які знаходяться в установах виконання покарань.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час зустрічі В.ЮЩЕНКА із співголовами Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції - генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, головою Служби безпеки України Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ та міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ.
Глава держави в ході зустрічі приділив увагу цій проблемі, що викликана численними зверненнями та протестними акціями громадських організацій.
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