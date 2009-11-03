4 листопада - 12-30 - Прес-конференція на тему: "Злодійські схеми в банківській сфері як офіційна політика країни з тіньовою економікою. Схеми і методи боротьби з ними". Учасники: голова координаційної ради асоціації антиколекторів і правозахисників України "Ваша Надія" Федір Олексюк; адвокат, президент ГО "Ліга захисту прав людини" Ігор Годецький; юрист, представник програми "Корупція по-українськи", кореспондент газети "Вечірні вісті" Олександр Кривенко (“Інтрефакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5а). Телефон: (067)342-42-82.