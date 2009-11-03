Заборонити боржникам банків їхати за кордон може тільки суд

Заборона на виїзд за кордон громадян, які мають невиконані зобов`язання перед банками, вводиться тільки рішенням суду чи постановою прокурора.

Про це йдеться в листі Національного банку України (№ 49-012/2687-20491 від 3 листопада) комерційним банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Так, НБУ у зв`язку із зверненням адміністрації Державної прикордонної служби України щодо виконання пункту 2 Указу Президента України від 8 жовтня 2009 року № 813/2009 «Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності в банківській системі» в частині тимчасової відмови у виїзді за кордон громадянам України, які мають невиконані кредитні зобов`язання, зазначає, що згідно з чинним законодавством тимчасове обмеження громадян України в праві виїзду за кордон у разі невиконання ними кредитних зобов`язань здійснюється за рішенням суду чи постановою прокурора, прийнятою на підставі статті 98-1 Кримінально-процесуального кодексу України.

У той же час Нацбанк звертає увагу, що згідно зі статтею 2 Закону України “Про виконавче провадження” примусове виконання рішень в Україні, зокрема судових рішень, відноситься до компетенції Державної виконавчої служби.

При цьому НБУ повідомляє, що на сьогодні визначено порядок взаємодії органів Державної виконавчої служби і Державної прикордонної служби в частині виконання судових рішень про тимчасове обмеження боржників банків у праві виїзду за кордони України.

Так, державний виконавець не пізніше наступного дня після надходження постанови суду про тимчасове обмеження боржника в праві виїзду за межі України до виконання своїх зобов`язань, направляє засвідчену судом копію цієї постанови для виконання до адміністрації Держприкордонслужби, котра не пізніше наступного дня після надходження вказаної постанови суду приймає його до виконання, про що сповіщає листом відповідний орган Державної виконавчої служби.

У разі порушення кримінальної справи стосовно особи, що має невиконані кредитні зобов`язання перед банком, і винесення прокурором постанови про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення досудового розслідування, органи Держприкордонслужби на підставі статті 25 Кримінально-процесуального кодексу зобов`язані забезпечити виконання такої постанови .