Купив картину чи скульптуру – сплати авторську винагороду!

Державний департамент інтелектуальної власності розробив рекомендації для надання методичної допомоги організаціям колективного управління, представникам образотворчого мистецтва та творчим спілкам України для організації збору, розподілу та виплати винагороди за право слідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту, про це заявив заступник голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Валентин ЧЕБОТАРЬОВ під час круглого столу на тему „Особливості реалізації авторського права у сфері архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва”.

"Творча громадськість України активніше обговорює питання, пов’язані з музикою, ніж інші, які стосуються художнього, архітектурного, дизайнерського або образотворчого мистецтва. Існує низка актуальних тем, які потребують обговорення, вирішення, що дозволить узгодити спільні дії, які можуть допомогти авторам у цих сферах отримувати авторську винагороду та захищати власні права," – наголосив він.

За словами В.ЧЕБОТАРЬОВА, після того, як об’єкти авторського права висловлять думки та пропозиції щодо рекомендацій, їх буде розміщено на веб-порталі держдепартаменту.

Реалізація авторського права у сфері архітектури та дизайну, як зазначалося під час зустрічі, має багато аспектів і може стосуватися, зокрема, садово-паркового, образотворчого, ужиткового мистецтва, тобто знаходитися в площині як авторського права, так і права промислової власності.

Саме тому для авторів (у тому числі й співавторів), їх об’єднань та користувачів творів архітектури та дизайну в Держдепартаменті розроблено проект рекомендацій щодо забезпечення правомірності використання творів архітектури й дизайну.

Головний спеціаліст вiддiлy з питань автopcькoгo права і суміжних прав департаменту Олексій АРДАНОВ детально розповів про цей документ. Рекомендації, зокрема, стосуються таких питань:

- співвідношення творів дизайну з творами архітектури, картографії, садово-паркового, образотворчого та ужиткового мистецтва, а також з промисловими зразками та знаками для товарів і послуг;

- створення творів архітектури та дизайну, особисті немайнові та майнові права автора;

- особливості державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твори архітектури та дизайну;

- особливості різних способів використання творів архітектури та дизайну;

- винагорода за створення й використання творів архітектури та дизайну;

- юридична відповідальність за порушення авторського права.

Проект рекомендацій відправлено до Національної спілки архітекторів України та Спілки дизайнерів України з проханням їх розглянути та, враховуючи точку зору й професійний досвід фахівців цих спілок, надати пропозиції та зауваження, які в подальшому буде оприлюднено.