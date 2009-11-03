Чиновники закликають митців реєструвати своє авторське право

Державний департамент інтелектуальної власності закликає художників, архітекторів, дизайнерів та інших творчих людей реєструвати своє авторське право.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту, про це йшлося на круглому столі на тему „Особливості реалізації авторського права у сфері архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва”.

"Наразі це важливий аспект – реєстрація авторського права. Можу прогнозувати, що вона стане вагомим критерієм діяльності митців. Так, наприклад, у Сполучених Штатах Америки в судах не розглядають питання, якщо немає державної реєстрації авторського права," – зазначив заступник голови Держдепартаменту Валентин ЧЕБОТАРЬОВ. Він наголосив на тому, що зазвичай реєстрація не є обов’язковою, автор стає автором з моменту створення твору.

Питання реєстрації деталізувала начальник відділу підготовки реєстрації авторського права держдепартаменту Ірина КУЗЬМОВА. Вона, зокрема, звернула увагу присутніх на актуальність та користь отримання реєстрації. "Реєстрацію слід розглядати як один з дієвих механізмів захисту авторського права. А саме як механізм, який допомагає у врегулюванні ринкових відносин у сфері авторського права та в боротьбі з їх неправомірним використанням", – прокоментувала І.КУЗЬМОВА.

Також вона підкреслила, що одним з аргументів на користь реєстрації є той факт, що суб’єкт авторського права, здійснивши реєстрацію, здобуває можливість доказу власного авторського права, особливо це стосується не оприлюднених творів.

"Зареєстровані твори зберігаються протягом усієї дії авторського права. У разі необхідності надаються копії свідоцтв компетентним органам, якщо вони звертаються. Дата подання твору на реєстрацію завжди зафіксована. Від держдепартаменту заявники отримують два документи – рішення й свідоцтво, а в рішенні є та дата, на яку можна посилатися в разі виникнення конфліктних питань", – зазначила І.КУЗЬМОВА.

Крім того начальник відділу реєстрації авторського права наголосила, що сам факт реєстрації запобігає незаконному використанню твору: „На жаль, є випадки, коли авторський архітектурний проект відхиляється фірмою-заявником, а потім втілюється в життя без авторського відома. Нещодавно до нашого відділу звернулося архітектурне бюро саме з такою проблемою. Вони створили передпроектні пропозиції, подали їх на розгляд до фірми. Однак фірма їм відмовила, а ці передпроектні пропозиції передала іншим людям, які втілювали та будували вкрадений архітектурний твір”.

Також І.КУЗЬМОВА розповіла про проблемні моменти, які можуть виникати під час реєстрації службових творів. Наприклад, автор працює в організації, створює твір архітектури, ужиткового або образотворчого мистецтва, а потім виникає питання „Кому належить право на цей твір?”.

"За Цивільним кодексом України (ст. 429), такий твір належить автору та роботодавцю спільно, якщо інше не передбачене контрактом або угодою між ними. Але, як показує практика, чомусь на підприємствах 90% контрактів чи договорів не містять пунктів про те, кому ж належить авторське право. Не враховуються інтереси ні автора, ні роботодавця", – констатує І.КУЗЬМОВА.

У Держдепартаменті інтелектуальної власності зазначають, що процес подання документів на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права є простим (займає не більше, ніж 2 місяці) та недорогим.