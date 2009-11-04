Міжнародна федерація журналістів засудила напад міліції на донецького журналіста

Міжнародна федерація журналістів (IFJ) засудила напад міліції на донецького кореспондента та члена Всеукраїнської професійної спілки «Незалежна медіа-профспілка України» (НМПУ) . Про це йдеться у прес-релізі НМПУ.

«Цей обурливий напад на члена спілки спровоковано, як видно, ні чим іншим, як демонстрацією посвідчення журналіста. - сказав генеральний Секретар IFJ Айдан Уайт. - Влада має провести негайне розслідування цих подій і залучити винних до відповідальності».

Представники IFJ заявляють, що повністю підтримують Незалежну медіа-профспілку України, яка висловила протест проти насильства і відсутності підзвітності у міліції, яка дозволяє залишати такі напади безкарними.

«Саме ця культура насильства разом з безкарністю створила умови, в яких українські офіцери були готові виконувати накази у випадку з вбивством Георгія Гонгадзе. - наголосив президент Європейської федерації журналістів, регіональної групи МФЖ сказав Арне Кеніг. - Українська влада має подати чіткий сигнал, що не миритиметься з такою поведінкою та покарає винних».

24 жовтня пан Касьянов організовував благодійну акцію доставки фруктів для дитячого будинку. За його відсутності вантажівку з продуктами почали розкрадати невідомі. Коли пан Касьянов прибув на місце інциденту, особи назвалися представниками правоохоронних органів та повідомили, що конфіскують вантаж через несанкціоновану торгівлю. Журналіст пред`явив міліціонерам посвідчення та накладну на товар. Однак ті його побили та заарештували.

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