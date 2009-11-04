У Севастополі заборонили «Російський марш»

Сьогодні російські націоналісти відзначають День народної єдності російського народу. Відзначають проведенням «Російських маршів», заборонених на території сусідньої Росії. В деяких регіонах України в останні роки російські націоналісти теж проводили публічні заходи, в тому числі і в Севастополі. Тепер місцева влада виступила з ініціативою обмежити цього дня проведення маршів і демонстрацій в українському місті.

І «Російського маршу» в Севастополі цього року, очевидно, таки не буде. Днями Севастопольський Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Ленінської районної державної адміністрації про заборону громадській організації «Російська оборона Севастополя» проводити в місті «Російський марш». Втім, попри подібну судову заборону торік 4 листопада в Севастополі пройшло аж чотири публічні акції, проведені проросійськими радикальними організаціями.

Цього разу, як стало відомо, планується два заходи – «Російського блоку» і згаданої «Російської оборони Севастополя». Лідер останньої організації Михайло Бріцин сказав Радіо Свобода, що виконає рішення суду, і замість «Російського маршу» його організація проведе «Російський сход» на майдані Павла Нахімова і Графській пристані.

«Листопад – це початок другої оборони Севастополя 1941 року, і в пам’ять про захисників міста ми покладемо вінок на Графській пристані. Звичайно, марш у піку владі ми проводити не будемо, бо мусимо виконувати закон. Але водночас боротимемося за свої права у цьому місті, за права росіян», – заявив Михайло Бріцин.

Водночас лідер севастопольського «Російського блоку» Володимир Тюнін повідомив журналістам, що теж не проводитиме «Російського маршу». Але його однопартійці і прихильники сьогодні мітингуватимуть біля пам’ятника російській імператриці Єкатерині Другій.

Разом із тим севастопольський Молодіжний союз «Наша Україна» закликав місцеві органи влади і правоохоронні органи заборонити будь-які акції проросійських радикалів 4 листопада, не допустити проведення «антиукраїнського фашистського шабашу», запобігти «хуліганським діям його учасників та захистити таким чином севастопольців від провокацій екстремістів».

Лідер севастопольського Молодіжного союзу «Наша Україна» Дмитро БілоцерковецьГолова севастопольських молодих «нашоукраїнців» Дмитро Білоцерковець сказав Радіо Свобода, що який би захід і під якою б назвою не проводили сьогодні у Севастополі російські націоналісти, його все одно потім назвуть «Російським маршем».

«Цей захід є расистським, фашистським. Організатори збираються використати його для пропагування людиноненависницьких фашистських та расистських ідей, заперечення незалежності України та українського статусу Севастополя. Це дійство покликане створити напругу на національному ґрунті, зокрема, в Севастополі та в Україні взагалі», – наголошує діяч Молодіжного союзу «Наша Україна».

Дмитро Білоцерковець нагадав, що торік організатори «Російського маршу» поширювали в Севастополі відверто ксенофобські, антисемітські та антиукраїнські листівки. Їхні фотографії молоді «нашоукраїнці» передали до суду, який і заборонив цьогорічний марш.

Голова севастопольського Молодіжного союзу «Наша Україна» повідомив, що його організація, яка подавала заявки на проведення альтернативної масової акції, все ж не проводитиме свого мітингу, а її члени лише фіксуватимуть виступи і гасла на заходах російських радикалів, щоб потім домагатися заборони цих організацій.

Радіо Свобода