Уряд Данії дасть Україні грошей на розвиток громадянського суспільства

У Києві презентовано проект «Розвиток громадянського суспільства», що є спільною ініціативою Програми розвитку ООН та Міністерства закордонних справ Данії, яка спрямована на посилення громадянського суспільства в Україні у семи областях.

Про це повідомив керівник проекту “Розвиток громадянського суспільства” Валерій ОЛІЙНИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, основною метою проекту є зміцнення громадянського суспільства шляхом підтримки організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні, які сприятимуть прозорості та відповідальності влади, впровадженню ініціатив для створення сприятливого законодавчого середовища.

За інформацією В.ОЛІЙНИКА, проект розрахований на 2009-2011 р. і реалізовуватиметься у семи областях: Донецькій, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській. Вказані області були визначені на засіданні коаліції організацій - основних донорів Проекту з огляду на певну незадовільну економічну сталість розвитку чи недостатньої підтримки деяких областей України.

В.ОЛІЙНИК повідомив, що проект реалізовуватиметься за трьома напрямками й матиме три цикли.

“На всі три напрямки тематичні ми готові надати фінансову підтримку в розмірі 450 тис. доларів на рік, тобто на один грантів цикл”, - сказав В.ОЛІЙНИК.

Він озвучив напрямки, за якими надаватиметься підтримка громадським організаціям: щодо реалізації прав та покращення становища вразливих верств населення (людей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незахищеної молоді, “дітей вулиці” та вразливих категорій жінок); гуманізація роботи органів правопорядку та пенітенціарної системи в Україні; активізація участі громадян у процесі прийняття рішень місцевої влади.

Присутній на прес-конференції Володимир КУПРІЙ, який є виконавчим директором благодійного проекту “Творчий центр ТЦК” - українського партнера проекту “Розвиток громадянського суспільства”, повідомив, що в областях вже були проведені інформаційні сесії щодо двох напрямків проекту, і 13 листопада завершиться прийом конкурсних пропозицій від громадських організацій. Передбачено, що незалежні експерти проведуть оцінювання всі проектів.

В.КУПРІЙ повідомив, що розміри грантів коливатимуться від 50 до 220 тис. грн. Реалізація проектів першого циклу має закінчитись у вересні наступного року.

Загальний кошторис проекту “Розвиток громадянського суспільства” на три роки становить 3,5 млн. доларів, повідомив В.ОЛІЙНИК.