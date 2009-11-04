Проведення масових заходів в областях, де немає карантину, не заборонено

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК заявляє, що на сьогоднішній день проведення масових акцій і заходів в областях України, де не введено карантин, не заборонено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Закон України про боротьбу з розповсюдженням інфекційних захворювань пов`язує заборону на проведення масових акцій лише в регіонах, де рішенням уряду введено карантин», - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він зазначив, що карантин на сьогоднішній день введено лише в 9 областях.

«Саме у цих областях, на підставі закону, встановлюється обмеження, зокрема, на пересування громадян і на збори. Рішення уряду стосовно інших областей має рекомендаційний характер», - сказав міністр.

Таким чином, уточнив міністр, на сьогоднішній день немає жодних сумнівів, що в Києві може проводитися дитячий конкурс «Євробачення», а також футбольні матчі в тих областях, де карантин не введено. «Але наголошую, залишаються в силі рекомендаційні норми, що стосуються того, що варто уникати масових скупчень людей. Кожна людина має право сама для себе вирішувати: брати участь їй у масових акціях чи ні», - сказав М.ОНІЩУК.